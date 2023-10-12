Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 6 ay önce işlenen cinayetin iki zanlısı jandarma tarafından Gaziantep’te yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 22 Nisan 2023 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Dumlukuyu kırsal mahallesinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaların kavgasında silahla vurulan 22 yaşındaki Mustafa Günay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma zanlıların peşine düştü
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari zanlılar A.B. ve S.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Uzun süren araştırmanın ardından zanlıların Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde saklandıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları kıskıvrak yakalamayı başardı.
Zanlıların saklandığı evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.