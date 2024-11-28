Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Zaman Tünelinde Öğretmenlerimize Müze Konseri” adlı etkinliğin ilk etabı, 13 ilçeden gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışı, müzik öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle yapıldı. Dinleti sırasında, işitme engelliliğe dikkat çekmek amacıyla işaret diliyle yapılan anlatımlar da katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Katılımcılar, müzik ve işaret diliyle yapılan bu özel performansla unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Müzik dinletisinin ardından, öğretmenlere Şanlıurfa Müzesinde gezi düzenlendi. Müze gezisi sırasında, öğretmenlere müzelerde nasıl aktif çalışmalar yapabileceklerine dair bilgiler verildi. Bu çalışmaların, öğrencilere kültürel mirası tanıtma ve onları aktif bir şekilde müze deneyimine katılmaya teşvik etme amacı güttüğü vurgulandı.

Etkinlik, aynı zamanda Şanlıurfa’daki Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin çocuklarına eğitim desteği sağlamayı hedefleyen “Okul Destek Platformu”na gönüllü olarak katılan öğretmenler ve 13 ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro öğretmenlerinin katılımıyla devam etti. Katılımcılar, platformun faaliyetleri ve öğretmenlerin bu süreçteki rolü hakkında bilgilendirildi.

Yemek programında ise etkinliğe katılan öğretmenlere hitaben Bakan Danışmanı Mine Ekici ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmalarında, eğitimin önemi ve öğretmenlerin rolü üzerinde durarak, etkinliğin önemine değinildi.