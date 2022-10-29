Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Sulama kanalı çerçevesinde oynayan 2’si kardeş 3 arkadaş, bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Bir süre suda çırpınan çocuklardan biri, çevredekiler tarafından sudan çıkarılırken iki kardeş ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve su altı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan Dalgıç Polis ekipleri, iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Yusuf (13) ve İbrahim Bağış (11) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuklarının boğulduğu bilgisini alan yakınları, sulama kanalı çerçevesinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.