Şanlıurfa’da durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 14 kilo 661 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik jandarma köpeği ile yapılan aramada, 14 Kilo 661 gram esrar maddesi ile 215 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde uygulama yapıldı

Ekiplerce kent genelinde yapılan uygulamalarda ise çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Toplamda 17 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.