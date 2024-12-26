Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘Yılbaşında Silaha Hayır’ kampanyası, ilçede geniş bir destek buluyor. Kampanya çerçevesinde, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik slogan yazma ve resim yapma yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Geçtiğimiz yıl Siverek Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Yılbaşında Silah Sıkmaya Hayır" kampanyası, ilçede yediden yetmişe her kesimden büyük ilgi görüyor. Siverek Eğitim Gönüllüleri’nin destek verdiği ve Dumlupınar Ortaokulu idaresi tarafından organize edilen ’Liselerarası Slogan’ ve ’Ortaokullararası Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Siverek Belediyesi Sosyal Tesisi Paşa Konağı’nda düzenlenen ödül törenine kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin hazırladığı sloganlar ve resimler, ilçede yılbaşı gecesinde silah kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.