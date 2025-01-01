Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Sabiha Küçükkoç’a (36) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç’un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.