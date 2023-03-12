Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 4 farklı noktasında başlatılan park çalışmaları devam ediyor.

Yürüyüş yolları ve oyun donatılarının yer alacağı parklarda toprak serimi başladı. ‘’Daha yeşil bir Şanlıurfa’’ sloganıyla kent genelinde park çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlenen alanlardaki park yapım çalışmalarına hız verdi.

GAP Sukay, Direkli ve Mehmetçik parkı ile Maşuk yolundaki park alanlarında çalışmalar sürüyor. Bir yandan kent genelinde parkların bakım ve onarım çalışmalarını yapan ekipler diğer yandan yeni parkların şehre kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yürüyüş yolları, sosyal donatılar, oyun alanları ve araç park yerlerinin yapıldığı park alanlarında toprak serimi devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan park çalışmaları en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.