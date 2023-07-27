Şanlıurfa’da itfaiye erleri tarafından Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığında görev yapan personel ve kursiyerlere yönelik yangın, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığında düzenlenen eğitim seminerine yöneticiler, personeller ile kursiyer öğrenciler katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri İsmet Karaçizmeli, yangın, yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale konusunda bilgiler verirken eğitimci Kübra Alkan ise katılımcılara yangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı ve tüple müdahalede alınacak önlemler ve tedbirler konusunda bilgiler verdi. Eğitim seminerinin ardından ekipler tarafından uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapıldı. Bahçede oluşturulan alanda yakılan ateş, güvenli bir şekilde nasıl söndürülür eğitimi verildi. Yangın alanında alınacak tedbirler, yangın tüpünün kullanım şekli ve yangının oluş şekline göre doğru müdahale nasıl yapılır eğitimi uygulamalı olarak gösterildi.

"Önce Tedbir, Her Zaman Eğitim" sloganıyla kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlar ile yaz okulları ve kreşlerde eğitim çalışmalarını sürüyor.