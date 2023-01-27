Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında da aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarını yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında da aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne kış aylarında yapılacak çalışmalarla geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sinek, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele için hijyen, ilaçlama ile kireçleme uygulaması başlatan ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Haşere ile mücadelede çerçevesinde sinek, sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larvalarını kurutmak için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi merkez işi sıkı tutuyor. Ekipler, şehir genelinde haşereye karşı park, bahçe, rögar, dere ve sazlık alanların yanı sıra en ücra yerlere giderek hayvancılık yapılan alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 40 araç ve 112 personelle il genelinde haşerelere karşı ilaçlama hizmetinin devam ettiği bildirildi.