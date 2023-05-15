Şanlıurfa’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru düzenlenen törenle memleketi Samsun’a uğurlandı.

Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 30 yaşındaki Polis Memuru Mete Kurt, 30 Nisan Pazar günü rahatsızlanarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç polis memurunun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan polis memuru daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Polis Memuru Mete Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru Kurt, Gaziantep’ten görev yaptığı Şanlıurfa’ya getirildi.

Törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, polis memurunun eşi Sümeyye, babası Durmuş ve annesi Gülhanım Kurt’un katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende, Kurt’un öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Evli olan Kurt’un Asel adında 2 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.