Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent meydanında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Demokrasi şehitlerinin anıldığı program kortej yürüyüşü ve toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Etkinlik, kuran tilavetiyle başlayarak belgesel ve sinevizyon gösterimleri ile devam etti. Vatandaşların meydanda demokrasi nöbeti devam ediyor.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, darbe günü yaşanan hain kalkışmanın karşısında durduklarını belirterek, vatan savunması için her zaman hazır olduklarını söyledi.