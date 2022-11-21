Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 10 kilo 913 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi. Ekiplerce 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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