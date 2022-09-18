Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 kilogram esrar, 300 kök kenevir ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.