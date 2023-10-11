Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez ve ilçelerde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 113 gram toz esrar, 176 gram metamfetamin, 138 gram eroin, 119 gram sentetik maddesi, 3 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.