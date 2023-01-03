Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Mevlana Mahallesinde uygulama yapan ekipler, üzerinde uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulunduran Ş.D.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.

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