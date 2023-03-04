Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kadın destek merkezlerinde kurs gören kadınlar, yıl boyunca ürettikleri el emeği göz nuru bez bebekleri, Adıyaman’daki depremzede çocuklara gönderdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kadın destek merkezlerinde kurs gören kadınlar, yıl boyunca ürettikleri el emeği göz nuru bez bebekleri, Adıyaman’daki depremzede çocuklara gönderdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara ve can kayıplarına neden olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yaraları sarılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan kadın destek merkezlerinde kurs gören kadınlar, Adıyaman’a yardım elini uzatmaya devam ediyor. Adıyaman’daki çocuklara atkı, bere, patik, yün yelek gibi ürünleri elleriyle yaparak ulaştıran Şanlıurfalı kadınlar, bu kez de hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen çeşitli yardımları hem de yıl boyu ürettikleri el emeği göz nuru bez bebekleri, konteyner kentte kalan çocuklara götürdü. Bez bebek hediyesi alan çocukların yüzü güldü. Halfeti Kadın Destek Merkezi kursiyerleri ve gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan paketler de Adıyaman’da AFAD ve çeşitli kuruluşlar tarafından kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde konaklayan çocuklara ve vatandaşlara ulaştırıldı.

Depremzedeler ise "Allah kimseye bir daha böyle günler yaşatmasın yanımızda olan herkesten Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.