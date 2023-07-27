Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde yüksek öğretim geçiş sınavının ardından tercih destek merkezlerinde üniversite adayları için hizmet veriliyor.

Haliliye Belediyesi’nin eğitime yönelik faaliyetleriyle geleceğe hazırlanan gençler yalnız bırakılmıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime öncelik verilmesi talimatlarıyla gençlere yönelik faaliyetlerini devam ettiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki okuma salonu, kütüphane ve hazırlık kurslarıyla öğrencilerin destekçisi oluyor. Her adımda gençleri geleceğe hazırlayan Haliliye Belediyesi’nin eğitime yönelik faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, sunulan sessiz ve nezih bir ortamın yanı sıra konu anlatımı ve deneme sınavlarıyla ücretsiz dershane hizmeti görüyor. Yıl boyu bu imkanlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençler, tercih aşamasında da yalnız bırakılmıyor. ÖSYM tarafından 27 Temmuz itibariyle üniversite tercihlerinin başlatılmasıyla Cengiz Topel İlkokulunda YKS Tercih Destek Merkezi oluşturuldu. Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezinden uzman hocaların da yer aldığı Tercih Destek Merkezinde gençler, kendileri için doğru tercihlere yönlendiriliyor. Burada öğrencilerin sıralamaları ve puanları çerçevesinde tercihlerinde destek sağlayan rehber öğretmenler, gençlerin hayallerine ilk adımı atmasına yardımcı oluyor. Haliliye Belediyesinin eğitime yönelik hizmetleriyle üniversite sınavına hazırlandıklarını ve aldıkları başarılı sonuç sonrası Tercih Destek Merkezi aracılığıyla da hayallerine kavuşmayı hedeflediklerini belirten gençler, yıl boyu sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Üniversite Tercih Destek Merkezi ile uzman öğretmenlerin hafta içi 09.00-12.00 ila 13.00-16.00 saatleri arasında Cengiz Topel İlkokulunda gençlerin hizmetinde olacağı kaydedildi.