Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül belediye bünyesindeki havuzlarının tamamının 20 Haziran Salı günü hizmete gireceğini duyurdu.

Şanlıurfa’da artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken ve gençlerin havuzlarda serinlemek için sabırsızlandığının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül müjdeyi resmi sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Gençlere seslenen Beyazgül, “Gençler havalar ısındı, serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek en doğal hakkınız. Salı günü itibariyle tüm havuzlarımız hizmetinizde. Can güvenliğinizi tehlikeye atmadan, cankurtaranlar ve eğitmenlerimiz eşliğinde sizi de yüzme havuzlarımıza bekliyorum.” İfadelerine yer verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan açık ve kapalı havuzlarda uzman eğitmenler tarafından bir yandan yüzme eğitimleri verilirken diğer yandan cankurtaranlar eşliğinde gençlere ve çocuklara güvenli bir ortamda yüzme imkânı sunuluyor. Hijyen kurallarının oldukça sıkı tutulduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açık ve kapalı yüzme havuzlarına gidecek vatandaşların sağlığı ve güvenliği için tüm hazırlıklar tamamlandı. 20 Haziran Salı açılacak olan havuzlara giden vatandaşlar Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağında bir yandan serinlerken diğer yandan keyifli vakit geçirebilecekler.