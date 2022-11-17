Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Mahallede dün akşam saatlerinde trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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