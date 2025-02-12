Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29’uncu kilometresinde bulunan Akıncı mevkisinde meydana geldi. Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz yönetimindeki 63 FL 650 plakalı Volkswagen marka otomobil, Suruç istikametine doğru seyir halinde iken iddiaya göre akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet A. kontrolündeki 63 AGH 612 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.