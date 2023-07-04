Şanlıurfa’da hafif ticari aracın otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı.
Kavşakta meydana gelen kazada Mehmet Y.’nin kullandığı 02 DE 032 plakalı hafif ticari araç, Halil D.’nin kullandığı 63 SU 398 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerden Halil D. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.