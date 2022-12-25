Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma aracının da karıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma aracının da karıştığı kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Suruç ilçesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayan motosiklet üzerindeki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Mızar Caddesi üzerinde devam eden kovalamacada jandarma aracı yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ve Şiyar H.’ye (8) çarptıktan sonra devrilirken, motosiklet de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların müdahale ettiği Burak Yeşil, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.