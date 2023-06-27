Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince alınan karar çerçevesinde vatandaşların Kurban Bayramı’nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri amacıyla şehiriçi toplu taşıma araçları dört gün ücretsiz hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı. 28 Haziran Çarşamba bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 1 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Alınan kararı duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kurban paylaşmaktır, kardeşliktir, iyiliktir, berekettir. En önemlisi kurban, birlik, beraberliktir. Güzel haberler alacağınız bir bayram olmasını temenni ediyor, hemşerilerime bir bayram haberi de ben vermek istiyorum. Kurban Bayramı süresince ulaşım ücretsiz sağlanacak. Kurban kesim yerlerimiz, hijyen timlerimiz ve denetim mekanizmalarımız hazır. Trafik ve dikkatli sürüş kurallarına da uymayı ihmal etmeyelim. Hayırlı bayramlar Şanlıurfa” ifadelerini kullandı.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden büyükşehir belediyesi, vatandaşların kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlayacak.