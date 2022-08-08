Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında “klima” denetimi yaptı.

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında “klima” denetimi yaptı.

Hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa’da vatandaşların şehir içi ulaşımda sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi özel halk otobüsleri ve belediyeye ait otobüslerde klimaları denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförleri klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol etti.

Şanlıurfa genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşları, klimasını çalıştırmayan veya kurallara riayet etmeyen toplu taşıma aracının plaka, tarih ve saat bilgilerini ALO 153 iletişim merkezine iletmelerini istedi.

Zabıta ekipleri, kent genelinde şehir içi ulaşım araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.