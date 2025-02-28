Şanlıurfa’da tır ile çarpışan otomobildeki anne hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Karakuzu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Reşit B.’nin kullandığı 63 AGG 910 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 ATP 661 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, otomobilde bulunan Nure B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nure B.’nin oğlu Mehmet Reşit B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.