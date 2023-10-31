Şanlıurfa’da terör örgütü PKK ve FETÖ’ye üye olma suçundan aranan 3 şüpheli operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, “Silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına” yönelik Suruç ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan aranan M.G. ile FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ve H.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.