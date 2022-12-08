Şanlıurfa’da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK/PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.