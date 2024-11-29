Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Üreticilere 2 milyon liralık cevizin parasını ödemeyen şüpheliler alkışlarla adliyeye sevk edildi Üreticilere 2 milyon liralık cevizin parasını ödemeyen şüpheliler alkışlarla adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Harran ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: iha