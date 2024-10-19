Şanlıurfa’da tehdit yoluyla kadınları fuhuşa zorlayan 9 şüpheli, 3 aylık polisin takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak fuhuşa zorlandıkları tespit edilen mağdur kadınların zor durumlarından faydalanan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan 3 aylık titiz çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur 6 kadın ise kurtarıldı.

Kaynak: iha