Şanlıurfa’da tehdit yoluyla kadınları fuhuşa zorlayan 9 şüpheli, 3 aylık polisin takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak fuhuşa zorlandıkları tespit edilen mağdur kadınların zor durumlarından faydalanan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan 3 aylık titiz çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mağdur 6 kadın ise kurtarıldı.
Kaynak: iha