Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden 70 milyon lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheli tutuklandı Çiftçilik Kayıt Sistemi üzerinden 70 milyon lira haksız kazanç elde eden 15 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suruç ilçesinde belirlenen 3 adreste tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 27 adet 3 milyon 650 bin TL değerinde yazılı senet, 16 adet defter şeklinde oto alım-satım senetli sözleşme koçanı, 295 adet yazısız senet, 4 adet alacak-verecek defteri, 2 adet vekaletname, 2 adet satış sözleşmesi, 5 adet muhtelif satışlara ait tapu senedi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 40 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA