Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sulutepe Göleti Mesire Alanı’na ulaşımı sağlayan yolu yenileyerek daha konforlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve sosyal alanlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla yol yapım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesindeki Sulutepe Göleti Mesire Alanı’na ulaşan toplam 2 kilometre 400 metrelik yol baştan sona yenilendi. Yolun ilk olarak mekanik serimi yapılırken, ardından sathi kaplama çalışmalarıyla yol modern bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde mesire alanına ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, bölge sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.