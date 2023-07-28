Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çatallı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına giren Arif Aynabek (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi.Ekipler, Aynabek’in cansız bedenine ulaştı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.