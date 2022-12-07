Kent merkezi ve yolların yanı sıra ilçe kırsalında da sis etkili olmaya devam ediyor.

Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale - Şanlıurfa karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü ilçede trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor

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