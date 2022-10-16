Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Sumaklı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Vehbi Arhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Mahalleye giden jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.