Gözaltına alınan 3 zanlı jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçe kırsalında belirledikleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör köpek yardımıyla ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

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