Şanlıurfa’da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Şanlıurfa’nın Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde ekiplerce yapılan aramalarda 3 adet piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 34 farklı silahlara ait şarjör, 555 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.