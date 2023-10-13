Şanlıurfa’da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 5 silah ve bin 160 mermi ile 120 tüfek fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik Hilvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda İ.A., M.A., S.A., İ.H.A. ve A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 600 adet tabanca mermisi ve 120 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.