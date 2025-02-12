Şanlıurfa’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Siverek, Birecik, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 377 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.