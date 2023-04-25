Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kurulan Sıfır Atık Marketler ile toplanan ve vatandaşların getirdikleri atıklar, önce ayrıştırılıyor daha sonra ise geri dönüşüme kazandırılıyor.

Haliliye Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesinin bir parçası olan Sıfır Atık Marketler ile geri dönüşüm atağı sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Sıfır Atık Marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor.

Devteyşti Mahallesi’nde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesi’nde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesi’ne kurulan Sıfır Atık Market ile vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünlerini alıyor. Projeyle her gün yüzlerce kilo kağıt atık ve yağ geri dönüşüme kazandırılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan atıklar, ayrıştırılmak üzere Atık Dönüşüm Merkezlerine götürülüyor. Periyodik olarak çalışmaların devam ettiği Sıfır Atık Marketlerde temiz bir çevre için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, atıkların gramajları karlığında puan sistemiyle çalışan marketten son 4 ay içerisinde binlerce aile faydalandı.