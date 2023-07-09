Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalanlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz havuzlarına akın etti. Havuzları dolduran çocuk ve gençler serinlemenin keyfini yaşarken aileleri de havuz kenarındaki gölgelik alanlarda onları izledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da termometreler zaman zaman 48 dereceleri gösteriyor. Vatandaşlar da serinlemenin yolunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sayıları artırılan ve ücretsiz hizmet veren açık havuzlarda arıyor.

Şanlıurfa’da “Kanala Değil Havuza” sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde hizmete sunulan havuzlarda hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tamamen hijyenik ve güvenli bir ortamda serinleme imkanı sunuyor.

Özellikle öğlen saatlerinde artan hava sıcaklıklarında havuzların yolunu tutan vatandaşlar kimlik göstererek günün belirli saatlerindeki seanslardan faydalanabiliyor. Havuzlarda cankurtaranlar boğulma tehlikelerine karşı hazırda bekliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında yüzme bilmeyen kalmasın diye ücretsiz yüzme kursları ve eğitimleri de veriliyor.