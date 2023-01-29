Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’da seyir halindeyken alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa -Gaziantep karayolunun Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 AAE 704 plakalı tır, motor kısmında başlayan yangınla alev topuna döndü. Sürücüsünün yangın söndürme cihazı ile müdahale ettiği yangın bir anda büyüyerek aracın ön bölümünü tamamen sardı. Alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.