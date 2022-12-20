Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaralandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen iki sürücü arasında iddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü pompalı tüfekle servis aracına ateş açtı. Servis aracına isabet eden saçmalarla yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis, kavgaya karışan sürücülerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.