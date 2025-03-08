Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Ramazan ayının manevi atmosferini ve coşkusunu yaşatmak amacıyla fuar merkezinde ramazan sokağını açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fuar Merkezinde hayata geçirilen Ramazan Sokağının açılış programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa, sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından gerçekleştirilen kum sanatı gösterisi ile ebru sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi’nin yaptığı renkli ve özgün ebru eserleri izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Çeşitli etkinliklerin ardından ziyaretçiler ramazan sokağını gezerek güzel zaman geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılış kurdelesini kesmesinin ardından Ramazan Sokağı’nı ziyaret ederek, yöresel ürün ve el yapımı lezzetlerin satıldığı stantları tek tek gezdi. Vatandaşlarla sohbet ederek, "Hayırlı Ramazanlar" dileyen Gülpınar, tüm Şanlıurfalıları, Ramazan’ın huzurunu birlikte yaşamak için Ramazan Sokağına davet etti.

Ramazan Sokağı’nda, 29 Mart’a kadar devam edecek olan etkinlikler, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Ramazan Sokağı, her gün 14.00 ile 24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.