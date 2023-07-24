Daha yeşil bir çevre, daha modern parklar ve daha sağlıklı nesiller için kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni yeşil alanlar kazandırırken diğer yandan mevcut park ve yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve konforunu ön planda tutarak Kasaptaşı Parkı (Fatih Sultan Mehmet ) ve Turgut Özal Parkındaki yürüyüş yollarını yeniledi.

Halkın yoğun olarak kullandığı Kasaptaşı Parkı olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Parkında ve Turgut Özal Parkında bulunan yürüyüş ve koşu pistini yenileyen ekipler, vatandaşların daha modern alanlarda yürüyüş ve spor yapmalarını sağlıyor.

Kasaptaşı ve Turgut Özal parkının içerisinde bulunan ve deforme olan fitness oyun gruplarını da yenileriyle değiştiren ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri, spor ve yürüyüş yapabilecekleri bir ortam hazırladı.

Kasaptaşı Parkı ve Turgut Özal Parkı özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak mekânı oluyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi içerisinde 600 metre koşu pisti bulunan alanda yeni kauçuk zemin kaplama uygulaması yaparak 1000 metreye çıkardı.

Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yenileme çalışmalarıyla spor alanlarının daha modern ve kullanışlı olduğunu belirterek başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.