Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyyübiye’de kentsel dönüşüm devam ediyor

Eyyübiye’de kentsel dönüşüm devam ediyor

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Halfeti karayolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.B. yönetimindeki 06 AS 382 plakalı otomobil, M.A.’nın kullandığı 33 F 5967 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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