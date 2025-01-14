Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep yolu Birecik ilçesi yakınlarında yaşandı. Ramazan Ç.’nin kullandığı 01 AKA 098 plakalı otomobil ile Musa A.’nın kullandığı 35 ARP 695 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Ramazan Ç., Çiğdem Ç., Ahmet Ç., Didem Ç., Ertuğrul Ç., Yusuf Ç., Ceylan Ç., Elanur Ç., Musa A., Ramazan D., Mehmet E. ve Recep A. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.