Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde annesinin elini bırakıp aniden yolun karşısına koşan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde annesinin elini bırakıp aniden yolun karşısına koşan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Mardin kara yolu üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye hazırlanan yabancı uyruklu Yunus Halaf (7) bebek pusetiyle karşıya geçmek isteyen annesinin elini bırakıp aniden yola çıktı. Bu sırada çocuğa, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle havalanarak yolda metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Yunus, otomobil sürücüsü ve çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.