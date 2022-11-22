Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Gaziantep Otoyolu’nun Halfeti ilçe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan çizgili sırtlana çarptı. Kaza neticesinde çizgili sırtlan telef oldu. Telef olan hayvan, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu’nun en nadir canlılarından biri olan çizgili sırtlan, bozkır ikliminin hakim olduğu ıssız kayalık ve derin vadilerde yaşıyor. 110 santimetre uzunluğa ve 40-50 kiloya varan ağırlığa ulaşabilen çizgili sırtlan, Şanlıurfa’da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalıklı ve bozkır alanlarda yaşıyor.