Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Suruç ilçesi D400 karayolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa’ya doğru seyir halinde olan Hasan E. yönetimindeki 63 AEF 128 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karademir idaresindeki 34 CEL 473 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan sürücü Hasan E. ve yolcu olarak bulunan İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara yapılan müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü Karademir’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.