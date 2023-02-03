Edinilen bilgiye göre, olay, Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. S.D.’ye ait park halindeki 63 KP 139 plakalı otomobil, sabah 03.00 sıralarında motor kısmında dumanların yükselmesiyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Polis, aracın kundaklanma ihtimali üzerine olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

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